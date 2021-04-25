БАКУ /Trend/ - Три генерала азербайджанской армии уволены в запас.

Как сообщает воскресенье Trend, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-лейтенант Захид Гусейнов, начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению при минобороны - заместитель начальника Главного управления личным составом генерал-майор Расим Алиев, начальник по организации и инспекции командования Нахчыванской особой общевойсковой армией генерал-майор Лянкяран Алиев отправлены на пенсию.

В ответ на запрос Тrend в минобороны Азербайджана сообщили, что генерал-лейтенант Захид Гусейнов, генерал-майор Расим Алиев и генерал-майор Ленкяран Алиев уволены в запас по возрасту.

(Редактор: Натаван Эфендиева)