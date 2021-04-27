Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы (ФОТО/ВИДЕО) (версия-2)

Политика 27 апреля 2021 19:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:51)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства, первая леди и их дочь прибыли к установленной на въезде в Джебраильский район стеле с надписью «Добро пожаловать в Джебраил!».

Президент Ильхам Алиев: Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне. Мы восстановили стелу «Добро пожаловать в Джебраил!». Этот памятник – если так можно сказать, - установленный, возведенный в советское время, в период оккупации был полностью снесен и заржавел. В прессе уже есть кадры, на которых запечатлена заржавевшая стела. Поэтому, восстанавливая историческую справедливость, мы вновь установили эту стелу с надписью «Добро пожаловать!», памятник, находившийся на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли, все города, села.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии в Джебраильском районе воинской части Государственной пограничной службы.

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Эльчин Гулиев сказал: Добро пожаловать, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Эльчин Гулиев: Здравствуйте. По случаю Вашего прибытия, господин Президент, сделана надпись на памятном камне, на освобожденных от оккупации территориях.

Докладываю, что во исполнение Ваших указаний мы продолжаем строительно-ремонтные работы на освобожденных от оккупации территориях. Уважаемый господин Президент, на указанной территории сохранилось такое здание, во исполнение Ваших поручений на территории площадью 5339 квадратных метров создана воинская часть, нынешнее состояние такое, как Вы видите.

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Военный арсенал Государственной пограничной службы пополняется современными видами оружия, на вооружение принимаются также новые беспилотные летательные аппараты.

Информируя Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о беспилотных летательных аппаратах, Эльчин Гулиев сказал: Уважаемый господин Президент, во время войны были сделаны съемки, связанные с применением Harop. В настоящее время справа можно видеть эти съемки. Система ТОР.

Президент Ильхам Алиев: Да, помню, была в гараже.

Эльчин Гулиев: Так точно, господин Президент. Здесь многие их ракетные комплексы - системы С-300, ракетные комплексы СКАД. Когда они попытались перейти в контрнаступление в направлении села Горадиз, беспилотники Harop в течение 2 часов уничтожили 14 их танков. На этих съемках отражено уничтожение данных танков. Враг бежал, оставив еще примерно 10-12 танков.

Президент Ильхам Алиев: Они и сами признают это.

Эльчин Гулиев: Так точно, господин Президент. Это – момент, когда была подбита С-300. Господин Президент, способность беспилотников Harop поражать цель составляет 97 процентов. Это – самый высокий показатель.

Президент Ильхам Алиев: Это было на вершине горы.

Эльчин Гулиев: Горы Шукратаз, господин Президент. В настоящее время азербайджанские пограничники дислоцировались на самой высокой точке.

Глава государства был проинформирован о том, что в новой воинской части есть все условия для несения службы на высоком уровне. Освободив во время 44-дневной Отечественной войны наши земли от оккупации, Азербайджанская армия одновременно выполнила такую важную миссию, как восстановление государственной границы. Личный состав Государственной пограничной службы, как составной части Вооруженных сил, также с высоким профессионализмом нанес врагу сокрушительные удары и изгнал его с наших земель.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми военными машинами и сел за руль одной из них.

Эльчин Гулиев: Господин Президент, а это – проявление Вашей очередной заботы. Эти машины приобретены недавно и по Вашему указанию переданы нашему составу быстрого развертывания. Уважаемый господин Президент, в соответствии с исполнением Вашего специального указания, самая скоростная атака в 44-дневной Отечественной войне началась именно с этой территории.

Глава государства побывал в спортивном зале воинской части.

Президент Ильхам Алиев: Сними это и вот это. Это только разминка. Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я, и мог делать это в 59 лет. А теперь сними это.

Спортсмены знают, что я здесь сделал небольшой читинг. Но в 59 лет с 40 килограммами без читинга невозможно.

Х Х Х

После ознакомления с воинской частью Президент Ильхам Алиев встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы и выступил.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Дорогие пограничники, сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На азербайджано-иранской границе открывается новая воинская часть Государственной пограничной службы. Я принимаю участие в открытии, и это – еще одно проявление нашего внимания к работе Пограничной службы.

Во время Отечественной войны азербайджано-иранская граница была полностью восстановлена, восстановлен находившийся под оккупацией 132-километровый участок границы. Сразу после войны вдоль границы стали проводиться все необходимые укрепительные, охранные работы. Наглядным примером тому является начало деятельности этой воинской части. Необходимые работы проводятся вдоль всей границы – как азербайджано-иранской, так и азербайджано-армянской.

Азербайджано-иранская граница является границей дружбы. Ее охрана имеет огромное значение и для развития азербайджано-иранских связей. У нас есть граница с Исламской Республикой Иран и в других направлениях, и это в подлинном смысле слова граница дружбы и сотрудничества. Ею пользуются пересекающие границу граждане обеих стран. В то же время о развитии азербайджано-иранских связей свидетельствует и растущий с каждым годом объем грузов.

Находящийся поблизости Худаферинский мост является символом азербайджано-иранской дружбы. Он был освобожден от врага в День независимости – 18 октября прошлого года. Особую роль в освобождении этой территории от врага сыграли пограничники. Именно в этом направлении началась наша борьба за свободу, и спустя 44 дня Отечественная война завершилась победой нашей Армии, Вооруженных сил. На этой территории шли ожесточенные бои, они шли за каждое село, у нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, светлая память о них навсегда останется в наших сердцах. Несмотря на потери, мы с каждым днем продвигались вперед. Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад. Каждый день в течение этих 44 дней был днем Победы. За эти 44 дня Армении, несмотря на все ее попытки, не удалось провести ни одной успешной операции. Вот в этом направлении они запланировали контрнаступательную операцию и стали ее осуществлять. Но это явилось началом их конца, потому что данная контрнаступательная операция была полностью разгромлена Вооруженными силами Азербайджана, враг понес большие потери, были уничтожены десятки единиц его техники. Именно с этого направления – Физули-Джебраильского направления мы, преодолев многочисленные оборонительные линии, открыли путь к свободе.

Сегодня победоносные Вооруженные силы Азербайджана выполняют все поставленные задачи. Одновременно наши пограничники в настоящее время охраняют и азербайджано-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях. Эта граница тоже восстановлена, вдоль границы проводятся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы составляет около 500 километров. Эта граница на протяжении почти 30 лет находилась в руках оккупационных сил. Одержав победу в Отечественной войне, мы полностью восстановили и эту границу, в боях освободили Зангиланский и Губадлинский районы, часть Лачинского района. Враг вынужден был, подписав акт о капитуляции, вернуть нам значительную часть Лачинского района и Кяльбаджарский район. В настоящее время на этих территориях проводятся необходимые работы.

Но, к сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это – последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте. Мы охраняем и впредь будем охранять нашу границу. Граница любой страны является одним из ее государственных символов. Азербайджан полностью восстановил свои границы, территориальную целостность. Наши Вооруженные силы, проявив героизм и отвагу, одержали Победу в Отечественной войне. Роль пограничников в нашей общей победе велика. Я ценю это. Неслучайно многие наши военнослужащие награждены высокими государственными орденами и медалями.

Еще раз поздравляю вас с открытием воинской части, желаю вам новых успехов.

Х Х Х

Глава государства сфотографировался с пограничниками.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Господин Президент, после предоставления Вам информации в феврале этого года начались интенсивные работы, проведена мобилизация. Осуществлены первичные работы по сносу.

Президент Ильхам Алиев: Что здесь находилось?

Инам Керимов: Здесь были дома. Около тридцати домов было. Уже прокладываются дороги между селами. Эти работы проводятся и в самом селе. В настоящее время трудятся около 110 работников. В период интенсификации работ будут заняты около 600-700 работников.

Президент Ильхам Алиев: Часть села находится на той стороне дороги?

Инам Керимов: Да, часть его находилась в верхней части.

Президент Ильхам Алиев: Основная часть находилась здесь?

Инам Керимов: Да, здесь находилась основная часть. Это – Агалы-I.

Восстановление наших сел, разрушенных в результате захватнической политики Армении, началось на основе самых современных технологий.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства и первую леди о том, что первый пилотный проект «умное село» охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это – жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, «умного сельского хозяйства» и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе умных технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания объектов общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии. В реализации проекта также примут участие специалисты турецких, китайских, итальянских и израильских компаний.

Глава государства побеседовал в видеоформате с представителями зарубежных компаний.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Сотрудник турецкой компании: Здравствуйте, господин Президент.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Пожалуйста, Онай бей.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста, расскажите, что это за установка?

Сотрудник турецкой компании: «Одна нация, два государства», приветствия родному Азербайджану из Турции, господин Президент.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за уважение к памяти всех шехидов, отдавших жизнь за эти земли, которые вновь обрели своих настоящих хозяев.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Сотрудник турецкой компании: Господин Президент, в результате многостороннего анализа, проведенного в будущем «умном селе», мы установили, что наиболее приемлемой здесь станет система «Архимед» – установка для производства возобновляемой энергии, которая является другом природы. В то же время установка «Архимед», обладающая сертификатом эмиссии диоксида углерода, будет обеспечивать все внутренние потребности «умного села» в электроэнергии, а избыток энергии можно будет продавать за рубеж. Наряду с этим, выходящую из системы горячую воду мы будем подавать в сельские дома и отель. Это – высокоскоростная, высокопродуктивная установка. Она работает бесшумно, обогащает воду кислородом, что очень полезно для рыб и зеленых насаждений. Данная система действует больше, чем установки, работающие на солнечной и других альтернативных видах энергии, то есть, круглосуточно, поэтому позволяет вырабатывать больше энергии при меньших усилиях. Этот проект не только преследует цель производства энергии, но и создает условия для инфраструктуры туризма. Господин Президент, конечно, мы планируем реализовать при Вашей поддержке проект «умное село», способное обеспечить все потребности за счет внутренних возможностей. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте. Это естественно, так как Турция, как братская страна, будет активно участвовать во всех наших восстановительных работах. Как вам известно, несколько турецких компаний уже участвуют в восстановительных работах, инфраструктурных проектах. Рад, что мы видим работу турецкой компании и здесь – в области зеленой энергии. На самом деле это – первое село, строящееся на освобожденных землях. Конечно, оно имеет огромное значение, так как сегодня начинается «Большое возвращение». Хочу выразить уверенность в том, что вы примете участие и в будущих проектах.

Сотрудник турецкой компании: Иншаллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз желаю вам успехов.

Сотрудник турецкой компании: Благодарю, господин Президент.

Х Х Х

Генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan: Здравствуйте, уважаемый господин Президент Алиев. Меня зовут Дэвид. Я - генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan. Для меня большая честь представить Вам нашу цифровую технологию «умное село». Мы будем использовать эту технологию на реконструированных территориях в Карабахе.

Прежде всего, господин Президент, хочу передать Вам поздравления и глубокое почтение по случаю большой победы. Являясь ведущей компанией по ИКТ-технологиям в мире, мы готовы представить в Карабахе все новейшие передовые технологии и в дальнейшем принять участие в развитии «умных сел». Как поставщик ведущих технологий «умный город» и «умное село», наша компания имеет большой опыт в этой области, у нас более 100 глобальных проектов. Для обеспечения передовых технологий по «умному селу» в Карабахе мы доставим новейшую продукцию и технологии. Мы впервые в Азербайджане используем технологию «Гигабайт AirPON». В данный момент прибор AirPON находится перед господином Президентом. Эта технология может сократить прокладку фибер-оптических линий с 10 километров до 1 километра. Таким образом, мы сможем ускорить наладку сети и сэкономить расходы. Создав на первом этапе проекта «умное село» среду безопасного проживания в Карабахе, мы реализуем системы «умное образование», «умное здравоохранение» и «умное сельское хозяйство». Это был подготовленный мною короткий отчет. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Желаю вам успехов. Это – первый проект страны в Карабахском регионе. Рад, что в этом проекте участвует компания Huawei, являющаяся хорошим партнером Азербайджана. Помню, что во время одного из визитов в Китай я посетил вашу штаб-квартиру в Пекине, где мне рассказали о вашей деятельности. Кроме того, была налажена прямая связь с Бакинским офисом. Мне известно, что Бакинский офис осуществляет очень успешную деятельность. На освобожденных территориях будет много работы. Это – лишь одно село. У нас сотни сел и городов, разрушенных армянскими агрессорами. Сейчас нам нужно их восстановить. Мы должны восстановить их на основе современных стандартов жизни. Так что я желаю вам успехов и надеюсь, что у вас будут другие возможности для работы в остальной части освобожденных от оккупации территорий.

Генеральный менеджер: Благодарю, господин Президент. Мы сделаем все возможное.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Эта установка будет распределять до 100 мегабит бескабельного интернета. А после установления телефонной антенны село будет обеспечено интернетом.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Сотрудник итальянской компании: Здравствуйте, господин Президент, доброе утро. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, спасибо. А как продвигается Ваш проект? Сегодня мы даем ему старт. По окончании строительства у нас должны быть хорошие результаты. Как обстоят дела с графиком для приведения проекта в рабочее состояние?

Сотрудник итальянской компании: Они хотели, чтобы проект молочной фермы был сдан в эксплуатацию в ноябре. Однако полагаю, что сдать вместе с местами проживания на ферме в ноябре – это достаточно рано. Однако мы можем сделать это по необходимости быстро. У нас есть умения и партнеры для проведения реконструкции.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Значит, это, конечно, может быть в ноябре или декабре. Знаю, что спланировать, организовать и выполнить нелегко, потому что мы должны создать всю инфраструктуру, село, поселок, где будет более 200 домов. Ведь люди, которые приедут сюда жить, будут нуждаться в рабочих местах и производстве. Я смотрю фотоснимки, они мне кажутся очень хорошими. Знаменитый сыр моцарелла.

Сотрудник итальянской компании: Да, благодарю. У нас также есть совместная модель для домов и ферм. Таким образом, прежде, чем обеспечить людей домами в селе, их можно будет быстро разместить для работы на ферме.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, спасибо.

Х Х Х

Сотрудник израильской компании: Можно показать Вам нашу презентацию?

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Сотрудник израильской компании: Прежде всего, я горжусь тем, что стою перед Вами и встречаюсь с Вами. Благодарю за эту возможность. Хочу поздравить Вас с освобождением территорий Карабаха от оккупации. Мы действительно очень рады быть Вашими партнерами. Израиль вначале построит в Зангилане буйволиную ферму на 300-400 голов, после чего хотим довести ее до 1000 голов. Наша компания работает с технологиями «умных ферм». У нас есть передатчики, соединяющие всю ферму с программным обеспечением по анализу данных, что, как можно видеть, связано с кормлением, здоровьем и дойкой скота. Мы реализуем его как проект «под ключ». Сюда входят технико-экономическое обоснование, строительство, планирование, подготовка команды и импорт скота. Как я уже отметил, животные будут оснащены сенсорами. Мы также занимаемся переработкой навоза. Можем получать из навоза удобрение и биогаз. Есть различные варианты. Очистка сточных вод, солнечная энергия. Это означает производство электроэнергии в большом объеме без создания крупной электроэнергетической инфраструктуры. Такая ферма будет очень интересной. Таким образом, мы хотим принести в Азербайджан, Карабахский регион наши знания и опыт в области технологии молочной фермы, которыми обладает Израиль. Большое спасибо за эту возможность. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Мне известно, что коровы в Израиле дают самую высококачественную продукцию, при этом там самые высокие надои молока от каждой коровы.

Сотрудник израильской компании: В Израиле есть фермы, где от каждой коровы получают по 40-45 литров молока.

Президент Ильхам Алиев: Знаю.

Сотрудник израильской компании: Мы постараемся сделать все возможное и в связи с буйволами.

Президент Ильхам Алиев: А сколько молока в среднем дает одна буйволица?

Сотрудник израильской компании: У буйволов это в среднем – треть продукции, выдаваемой дойной коровой. Это - 8-12 литров молока в день от одной буйволицы.

Президент: Понятно. Буйволы будут импортированы из Израиля?

Инам Керимов: Из Италии.

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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в Джебраиле (ФОТО) Политика 14:30
Финляндия отменяет введенный из-за пандемии режим чрезвычайного положения Европа 14:24
JOCAP назвала сроки возобновления работ на платформе у «Нефтяных Камней» Энергетика 14:17
В Азербайджане предложено ввести запрет на принуждение детей исповедовать ту или иную религию Общество 14:07
Фальсификации истории еще больше воодушевляют армянских радикалов - Фахреттин Алтун Политика 14:02
Гражданам с хроническими заболеваниями почек также показана вакцинация - минздрав Азербайджана Общество 13:55
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Скорость ветра в Баку достигает 27 м/с - Национальная служба гидрометеорологии Общество 13:35
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В Азербайджан планируется доставить еще 5 млн доз вакцины от коронавируса Общество 13:04
Сильный ветер повалил деревья в центре Баку, поврежден автомобиль (ФОТО) Общество 13:04
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе призвало сенатора принести извинения Политика 12:58
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Зариф: Иран приветствует ключевую роль Ирака в регионе Политика 12:46
Спрос азербайджанских банков на инвалюту возрос Финансы 12:44
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