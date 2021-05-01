Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах

Политика 1 мая 2021 10:23 (UTC+04:00)
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах

БАКУ /Trend/ - Азербайджан 27 сентября прошлого года начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации Армении в связи с ее территориальными претензиями к нашей стране. В результате тяжелых боев, которые длились 44 дня, наши земли были освобождены от почти 30-летней оккупации, и 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции. Таким образом, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, а армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершился.

Именно поэтому общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" обратилось к общественности и объявило о своем роспуске. Как известно, оно было зарегистрировано в 2006 году. За прошедшие 15 лет общественное объединение вело активную деятельность по информированию мирового сообщества об агрессивной политике Армении, оккупации ею наших земель, изгнании более миллиона азербайджанцев с их исконных земель, совершенных армянами этнической чистке, геноциде, систематическом уничтожении нашего культурного и религиозного наследия. На протяжении многих лет члены общины на многочисленных встречах, в ходе визитов, конференций, проводимых в стране и за рубежом, всегда привлекали внимание к восстановлению фундаментальных прав азербайджанских вынужденных переселенцев, нарушенных в результате оккупации Армении. Кроме того, община всегда призывала Армению к миру и мирному сосуществованию, но противоположная сторона не предприняла адекватных шагов.

Этот вопрос также нашел свое отражение в обращении общины. В нем говорится, что члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана никогда не теряли веру в возвращение на исконные земли.

"Хотя мы регулярно призывали к мирному сосуществованию, к сожалению, эти призывы не получили положительного ответа со стороны Армении и армянской общины Карабаха.

Наконец, во время 44-дневной войны прошлого года под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Карабах был освобожден от оккупации. Были восстановлены территориальная целостность нашей страны и историческая справедливость. Армянские оккупанты были разгромлены и изгнаны с наших земель, и эта победа золотыми буквами вписана в историю нашего народа. Президент Азербайджана обеспечил победу нашей страны на поле боя, в сфере дипломатии и в информационной войне. Наши долгожданные мечты сбылись, Азербайджан воссоединился с Карабахом – исконной и исторической своей частью.

Мы уверены, что Карабах в короткие сроки станет одним из самых развитых регионов нашей страны. Все наши города и села, культурные и исторические памятники, мечети, разрушенные в период армянской оккупации, будут восстановлены. Шуша, культурная столица Азербайджана, которая особенно дорога нашему народу, как сказал наш победоносный Верховный главнокомандующий, станет одним из красивейших городов не только Азербайджана, но и мира. Будет проведена соответствующая работа по обеспечению реинтеграции проживающих в Карабахе граждан Азербайджана армянского происхождения в экономическую, социальную и гуманитарную жизнь нашей страны и их проживания в рамках законов Азербайджана", - подчеркивается в документе.

Итак, и Азербайджан, и его составная часть Карабах вступили в новый исторический этап. Административной территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах" и, соответственно, понятия о ее статусе больше не существует. Как и все национальные меньшинства, проживающие в нашей многонациональной и мультикультурной стране, армяне также будут свободно жить в Азербайджане.

Исходя из этого, в новой реальности, возникшей после войны, понятия "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" и "армянская община Нагорно-Карабахского региона" утратили свою актуальность и общественную значимость. Именно поэтому Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" 30 апреля провело собрание и приняло решение о своем роспуске.

Дальнейшая деятельность будет направлена на успешное завершение Великого возвращения на наши исторические и исконные земли, возрождение нашего Карабаха под руководством Президента Ильхама Алиева. Учитывая все вышесказанное, для поддержки этой священной миссии было создано общественное объединение "Возвращение в Карабах".

После этого обращения депутат Милли Меджлиса (парламент), а также экс-глава принявшей решение о роспуске азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев подчеркнул, что общественное объединение долгие годы выполняло возложенную на него историческую миссию.

"Мы вели работу по разоблачению оккупационной политики Армении, осуществляли деятельность по информированию мирового сообщества. Деятельность общины завершилась с победой в 44-х дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, армянская армия была разгромлена, возникли новые реалии. Отдельной административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах" больше нет, понятия "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" и "армянская община Нагорно-Карабахского региона" утратили свою актуальность. Поэтому члены Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" приняли решение о роспуске организации и создании Общественного объединения "Возвращение в Карабах". Отныне основное внимание будет уделено вопросам возвращения в Карабах", - сказал Гянджалиев.

Он добавил, что деятельность общественного объединения "Возвращение в Карабах" будет направлена на созидательные работы в Карабахском регионе, оказание поддержки по возвращению граждан на родные земли.

Таким образом, наиболее важным вопросом для всего Азербайджана и азербайджанцев сегодня является скорейшее восстановление освобожденных территорий и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Отрадно, что эта священная миссия, названная "Великое возвращение", уже началась.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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