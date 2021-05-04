БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились правила назначения и выплаты студенческих стипендий докторантам, учащимся вузов, ссузов и профессиональных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, согласно разъяснению Кабинета министров к постановлению № 130, целью внесения соответствующих изменений является необходимость учесть ряд факторов при назначении и выплате стипендий. Так, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" от 12 июня 2018 года № 1189-VQD» победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня, участники, получившие образование по программам с международной аккредитацией, зачисляются в вузы вне конкурса, однако порядок определения стипендий этих учащихся не отразилось в настоящем постановлении Кабинета министров.

Помимо этого, согласно изменениям, внесенным в «Правила приема в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана» постановлением Кабинета министров, было определено, что вступительный экзамен в магистратуру будет проводиться в один этап, в отличие от предыдущих лет. В результате максимальная оценка, которую может набрать бакалавр на вступительном экзамене, составила 100 баллов. Однако в предыдущие годы (при вступительных экзаменах в два этапа) этот предел составлял 150 баллов.

В связи с этим, Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее постановление «О внесении изменений в "Правила назначения и выплаты студенческих стипендий докторантам, учащимся вузов, ссузов и профессиональных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной академии наук Азербайджана"».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)