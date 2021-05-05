Премьер Грузии посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пятого мая посетил Аллею шехидов в Баку.
Как сообщает в среду Trend, Гарибашвили почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам, а также возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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