Премьер Грузии посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пятого мая посетил Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в среду Trend, Гарибашвили почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам, а также возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)