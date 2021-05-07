Интервью Президента Ильхама Алиева набрало в Twitter свыше 3 млн просмотров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он дал ВВС во время войны, набрало в Twitter свыше трех миллионов просмотров, сообщает в пятницу Trend.

Этой публикации поставили "Нравится" более 85 тысяч пользователей, прокомментировали - до трех тысяч, а до 33 тысяч пользователей поделились видео в своих профилях.

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны Президент Ильхам Алиев дал около 30 интервью.

В них глава государства неоднократно доводил до внимания международной общественности, что Азербайджан с уважением относится к международному праву, защищает справедливость, выполняет резолюции Совета безопасности ООН.

С этой точки зрения интервью Президента Ильхама Алиева, набравшее более трех миллионов просмотров, имеет особое значение, и до настоящего времени ни одно связанное с Азербайджаном интервью, выступление не набирало столько просмотров.