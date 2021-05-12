Президент Ильхам Алиев побывал на восстановленном роднике «Хан гызы» в Шуше
БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали на восстановленном роднике «Хан гызы» в Шуше.
Как сообщает Trend, глава государства и члены его семьи выпили воды из родника.
Президент Ильхам Алиев сказал:
-Мы восстановили родник «Хан гызы Натаван». В прошлый раз в январе, находясь в Шуше, я сказал, что мы восстановим родник Натаван. Родник вновь будет передан в распоряжение жителей и гостей. Ненавистный враг осушил этот и все остальные родники. Это говорит о том, что Шуша всегда была чужим городом для армян. Сейчас Шуша возрождается, восстановлен один из ее символов – родник «Хан гызы». Сегодня я выпил воду из этого родника.
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