Президент Ильхам Алиев на Джыдыр дюзю еще раз заявил: "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на Джыдыр дюзю в Шуше еще раз заявил: "Карабах - это Азербайджан!".

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", стартовавший 12 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше, был продолжен сегодня гала-концертом.

По завершении концерта Президент Азербайджана поднялся на сцену и вместе с представителями искусства произнес: "Карабах - это Азербайджан!".

Представляем вниманию читателей эти кадры.