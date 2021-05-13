Президент Ильхам Алиев на Джыдыр дюзю еще раз заявил: "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на Джыдыр дюзю в Шуше еще раз заявил: "Карабах - это Азербайджан!".
Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", стартовавший 12 мая в культурной столице Азербайджана - Шуше, был продолжен сегодня гала-концертом.
По завершении концерта Президент Азербайджана поднялся на сцену и вместе с представителями искусства произнес: "Карабах - это Азербайджан!".
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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