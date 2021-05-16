Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части Вооруженных сил Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями ее организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)