Французский сенатор едет в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Член Сената (верхняя палата парламента) Франции и Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле 20 мая прибудет с визитом в Азербайджан.
Об этом сообщили в среду Trend в Международном центре Низами Гянджеви.
В рамках визита, который продлится до 24 мая, французский сенатор посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Кроме того, Натали Гуле примет участие в обсуждениях в Центре Низами Гянджеви по ситуации в Карабахе и другим вопросам.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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