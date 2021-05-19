Французский сенатор едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Член Сената (верхняя палата парламента) Франции и Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле 20 мая прибудет с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили в среду Trend в Международном центре Низами Гянджеви.

В рамках визита, который продлится до 24 мая, французский сенатор посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Кроме того, Натали Гуле примет участие в обсуждениях в Центре Низами Гянджеви по ситуации в Карабахе и другим вопросам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)