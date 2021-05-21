Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции, заместителем председателя Комиссии по конституционному праву, законодательству, общим избирательным правам и общим правилам государственного управления во французском парламенте, членом Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Приветствуя французского сенатора, министр Джейхун Байрамов высоко оценил её вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув важность предотвращения совместными усилиями возможных препятствий на пути развития двусторонних отношений, министр отметил важность взаимных визитов в этой связи.

Натали Гуле сказала, что визит важен с точки зрения получения информации о ситуации в регионе. Она высоко оценила дискуссии на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенные в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви, и обмен мнениями с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках этого мероприятия.

Стороны обсудили деятельность по разминированию на освобожденных территориях и перспективы регионального сотрудничества.

Коснувшись вопроса по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе, министр сказал, что это меры по усилению охраны границы, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, и отметил важность разрешения разногласий в связи с этим путем переговоров между сторонами.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)