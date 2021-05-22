Делегация американского Caspian Policy Center ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Делегация американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики") находится в Агдаме.

Члены делегации ознакомились с последствиями армянского вандализма в этом городе.

Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены делегации также побывали в Джума-мечети Агдама.

Они также ознакомились с фотостендом, рассказывающим о последствиях армянского вандализма.

В состав делегации входят члены правления Caspian Policy Center Эфган Нифти, Роберт Секута, Майкл Репасс, Роджер Кангас и Джереми Коэн.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)