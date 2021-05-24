Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова

Политика 24 мая 2021 17:58 (UTC+04:00)
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - На фоне сегодняшних успехов Азербайджана Агентство международной информации (АМИ) Trend, опираясь на свои возможности, кадровый потенциал и авторитет, завоеванный в сфере мировых медиа, совместно с турецкой Albayrak Media Group создало медиаплатформу. Этот проект охватит широкий круг читателей и объединит медиа тюркоязычных государств.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова на презентации первого цифрового проекта TURKIC.World ("Тюркский мир"), разработанного АМИ Trend и Albayrak Media Group, сообщает в понедельник Trend.

Поприветствовав участников мероприятия, Севиль Микаилова отметила, что азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап.

Она подчеркнула, что отношения между двумя народами и государствами динамично развиваются, а их стратегическое партнерство постоянно укрепляется.

По ее словам, расположенные на обширном географическом пространстве такие государства, как Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, успешно сотрудничают, опираясь на общую историю, культуру и язык.

«Межгосударственные отношения, которые Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развивают во имя интересов своих народов в условиях дружбы и братства и которые могут служить примером для всего мира, сегодня переживают свой самый яркий период. Сегодня мы непобедимы, как никогда. Именно благодаря этой силе и непоколебимости мы способны преодолеть внешнее давление. В 44-дневной Отечественной войне братская Турция поддержала Азербайджан. Политическая и моральная поддержка, которую Азербайджан получал от Турецкого государства, будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа. Турция также оказала Азербайджану и огромную, исключительную поддержку в сфере медиа. Турецкие медиа активно поддерживали Азербайджан, доносили до мировой общественности правду об Азербайджане, делали все от них зависящее, чтобы голос нашей страны был услышан.

Славный путь, по которому мы вместе идем во имя единства, солидарности и справедливости, способствовал пониманию важности того, что наши страны должны сообща и координировано отвечать на давление. Инициатива о создании совместной медиаплатформы древних тюркских государств была очень своевременной. Этот проект, реализуемый в соответствии с меморандумом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым и утвержденным парламентом Азербайджана, может расцениваться как исторический шаг с точки зрения объединения в единую платформу для того, чтобы делиться успехами, достижениями и проблемами наших народов. Укрепление сотрудничества во всех плоскостях сделает наши государства еще сильнее, обеспечит их всестороннюю коммуникацию в интегрированной медиасреде, которая близка к политической, экономической, культурной и общественной жизни. Медиаплатформа также станет надежным источником информации, которому будут доверять тюркоязычные государства, основой для создания общей информационной среды. Наша цель ясна - солидарность, единство тюркских народов и служение этому единству! Желаем успехов этому проекту, объединившему тюркоязычные страны. Уверены, что в скором времени он заявит о себе и завоюет большой авторитет в мире медиа!", – сказала Севиль Микаилова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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