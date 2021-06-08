И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл в Азербайджан, сообщил Trend во вторник дипломатический источник.
Как отметил источник, визит продлится два дня.
Ранее сообщалось, что целями визита, по информации американского внешнеполитического ведомства, станут "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе".
В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря США встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.
(Автор: Ляман Зейналова)
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