И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл в Азербайджан, сообщил Trend во вторник дипломатический источник.

Как отметил источник, визит продлится два дня.

Ранее сообщалось, что целями визита, по информации американского внешнеполитического ведомства, станут "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе".

В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря США встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.

(Автор: Ляман Зейналова)