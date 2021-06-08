Делегация Боснии и Герцеговины ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Члены делегации, возглавляемой председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, в рамках визита в Агдам осмотрели руины разрушенного армянами Агдамского государственного драматического театра.

Как передает во вторник Trend, гости были подробно проинформированы об ущербе, который враг нанес нашему культурному наследию, в том числе Агдамскому государственному драматическому театру. Было отмечено, что в Агдаме не осталось ни одного уцелевшего здания.

Затем гости осмотрели Джума-мечеть в Агдаме. Они были проинформированы о том, что мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором кербалаи Сафиханом Гарабаги. Джума-мечеть относится к Карабахской архитектурной школе. Армяне разрушили ее минареты, кровля мечети обрушилась с нескольких сторон.

Было отмечено, что в Азербайджане мирно сосуществуют представители малочисленных народов, действуют различные религиозные конфессии. Церкви и синагоги ремонтируются и восстанавливаются на государственном уровне. Однако Армения, напротив, оскорбила мусульманский мир и ислам, держа скот и свиней в мечетях в Карабахе.

Затем гости посетили 1-ю Аллею шехидов в Агдамском районе. Здесь похоронены героические сыновья Родины, погибшие во время первой Карабахской войны, а также некоторые мирные жители, убитые во время Ходжалинского геноцида.

Здесь же находится могила Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. Члены делегации Боснии и Герцеговины посетили могилу Национального героя и вознесли молитвы за упокой его души.

Гости были проинформированы о том, что армяне раскопали и разрушили большую часть могил на Аллее шехидов с целью грабежа.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)