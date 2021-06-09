Франция должна помочь Азербайджану в разминировании освобожденных земель - Натали Гуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Франция должна помочь Азербайджану разминировать территории, освобожденные от армянской оккупации. Об этом, как сообщает Trend, написала в Twitter французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

По ее мнению, помощь Азербайджану в разминировании должно оказать мировое сообщество, в том числе и Франция.

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.