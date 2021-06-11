Германия исключила Азербайджан из числа стран высокого риска в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Германия исключила Азербайджан из числа стран высокого риска в связи с пандемией COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Институт Роберта Коха, который является федеральным институтом в портфеле Федерального министерства здравоохранения Германии.

Таким образом, Азербайджан был исключен из списка и больше не считается страной с высоким риском заражения. Обновленный список был опубликован 11 июня 2021 года.

Данный список также включает такие страны, как Канада, Хорватия, Норвегия, Швейцария, США и др.

По состоянию на 10 июня 2021 года в Азербайджане коронавирусом заразились 334 992 человека, из них выздоровели 327 907 заболевших, умер 4951 человек.