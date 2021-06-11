Азербайджан и Турция подпишут важный договор – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан подпишут важный договор.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза, сообщает в пятницу Trend.

«Это будет всеобъемлющий договор между Турцией и Азербайджаном», – отметил Президент Турции.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)