Азербайджан и Турция подпишут важный договор – Эрдоган

Политика 11 июня 2021 16:06 (UTC+04:00)
Азербайджан и Турция подпишут важный договор – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан подпишут важный договор.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза, сообщает в пятницу Trend.

«Это будет всеобъемлющий договор между Турцией и Азербайджаном», – отметил Президент Турции.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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