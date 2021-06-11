Предвыборный кризис в Армении: в ход пошли взятки, оскорбления и ложные обещания – АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - По мере приближения досрочных парламентских выборов в Армении нарастает внутриполитическая напряженность. Она достигла такого уровня, что уже обсуждается возможность переноса выборов, которые назначены на 20 июня.

Хотя в выборах участвуют 23 партии и четыре политических блока, основная борьба идет между партией «Гражданский договор», возглавляемой и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном, и блоком «Армения», лидером которого является экс-президент Роберт Кочарян. Обе стороны используют любые возможности и средства, чтобы унизить друг друга, нанести удар по репутации. Словесная перепалка между ними в последние дни опустилась до бытового уровня: в обращении друг к другу они даже стали использовать жаргонные слова в духе «ты не мужчина». Кроме того, Кочарян вызвал Пашиняна на дуэль, а последний из-за этого сравнил Кочаряна с террористами.

Избирателей пытаются переманить к себе подкупом

Наряду со словесной перепалкой, в стране идет коррупционная гонка. Так, накануне досрочных парламентских выборов в местных СМИ стали появляться сообщения о подкупе избирателей. Блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном сначала обвинил в использовании этой тактики правительство. Официальный представитель центрального предвыборного штаба блока «Армения» Арам Вардеванян отметил, что субсидии жителям Сюникской и Гегаркуникской областей по какой-то причине начали раздавать именно сейчас. По его словам, это явная попытка подкупа избирателей.

По другим данным, механизм подкупа избирателей был инициирован в первую очередь самим Робертом Кочаряном. Сообщается, что Кочарян, выделив на это крупные суммы денег, предлагает избирателям денежный приз за голосование за блок «Армения».

К выборам привлекаются карабахские армяне

Одним из ключевых моментов является попытка Кочаряна активно вовлечь карабахских армян в избирательный процесс. Таким образом, граждане Азербайджана, находящиеся в зоне контроля российских миротворцев, вывозятся в город Горис, где они зарегистрированы в качестве избирателей. На самом деле участие карабахских армян в избирательном процессе не является чем-то новым для Кочаряна, так как он на протяжении многих лет вместе с Сержем Саргсяном создавал карабахский клан, который был тесно сплетен с политической системой Армении. В годы оккупации практически все жители Нагорного Карабаха незаконно получили паспорта Армении, поэтому сегодня они официально считаются гражданами этой страны.

Политолог Карен Кочарян заявил журналистам, что подкуп избирателей в целом распространен широко, однако в Армении данное явление обрело крайне агрессивный характер.

Отрицательное миграционное сальдо в Армении за последние пять месяцев достигло 90 тысяч человек

В то же время Роберт Кочарян продолжает оказывать политическое и моральное давление на Пашиняна. Как отметил экс-президент в рамках своей предвыборной агитационной кампании в городе Егвард Котайкской области, отрицательное миграционное сальдо в Армении за последние пять месяцев достигло 90 000 человек. По его мнению, это результат долгосрочных кризисов в трех направлениях: в безопасности, экономике (падение ВВП, рост безработицы и т. д.) и внутриполитической сфере.

Роберт Кочарян добавил, что это беспрецедентная ситуация для Армении, и сегодня все кризисы создаются искусственным образом, исключительно в результате неправильной политики правительства, которое чувствует себя комфортно в условиях раскола общества: «Если бы не такая ситуация, не было бы поражения в войне. Одного из этих кризисов было бы достаточно, чтобы провести досрочные выборы. В Армении не было одновременно всех этих трех кризисов. В 1996 году был внутриполитический кризис, но не было кризиса безопасности, и экономика росла, хотя и очень медленно. В 1998 году в Карабахском вопросе был кризис, но не было кризиса безопасности. Виновная и ответственная за сложившуюся ситуацию нынешняя власть не в силах это исправить».

Как видно, Кочарян записал наблюдающуюся в Армении тяжелую ситуацию в пассив Никола Пашиняна. Однако он забывает, что эти кризисы не результат последних 2-3 лет правления Пашиняна, а итог ошибочной и бездарной политики на протяжении многих лет, в том числе его собственной.

Кому и почему Пашинян пообещал президентство?

Между тем и Никол Пашинян не сидит сложа руки. Как пишет армянская газета «Грапарк», в случае переизбрания он обещал председателю «Народной партии Армении» Степану Демирчяну пост президента республики с условием, что он не присоединится к его противникам. Он попросил Демирчяна, чтобы члены НПА в эти дни критиковали оппозиционеров, особенно Роберта Кочаряна.

Газета сообщает, что разговоры о том, что Левон Тер-Петросян предложил Степану Демирчяну занять почетное место в «Армянском национальном конгрессе» были и во время предыдущих выборов. Однако, судя по всему, председатель НПА серьезно воспринял обещание Пашиняна, и перспектива стать будущим президентом ему понравилась.

Как и видно, накануне выборов в Армении царит нездоровая атмосфера. Не исключено, что внутреннее противостояние, компрометирующие и разоблачительные выступления будут усиливаться день ото дня. На этом фоне есть вероятность начала новой гражданской войны в стране.

Elgün Mənsimov

Twitter: @Elgun_Mensimov