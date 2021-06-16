Здание на заднем фоне в Шуше является выражением того, во что армянский гнет, к сожалению, превратил эти шедевры - Эрдоган (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 17:38)

БАКУ/Trend/ - Здание, которое мы сегодня видим на заднем фоне, по сути является выражением того, во что армянский гнет, к сожалению, превратил эти шедевры.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

"Сегодня мы, естественно, переживаем особое волнение, чувства. Хвала Всевышнему за то, что сегодня мы держим данное прежде слово. Хорошо, что Карабах в результате известной сорока четырехдневной войны возвратился к хозяевам, избавился от армянского гнета, армянской оккупации.

Здание, которое мы сегодня видим на заднем фоне, по сути является выражением того, во что армянский гнет, к сожалению, превратил эти шедевры. Мой брат в качестве фона выбрал предельно понятное место для пресс-конференции. С одной стороны, здание исполнительной власти, а с другой, - к сожалению, здание, которое армяне, как говорится, сравняли с землей",- сказал Президент Турции.