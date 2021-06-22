Азербайджан и Египет провели межмидовские политконсультации

БАКУ /Trend/ - В Каире прошел очередной раунд политконсультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Египта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Главными темами обсуждений между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел Египта Бадром Абделатти и замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым стали нынешнее состояние двусторонних отношений и пути их развития в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона предоставила информацию о ситуации в регионе после конфликта, а также о восстановительных работах, проводимых в освобожденных от оккупации районах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)