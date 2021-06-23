В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос

БАКУ/Trend/ - В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни.

Как сообщает Trend, об этом сказал верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 23 июня в Баку.

«В своем заявлении в Агдаме, итоговом заявлении я сказал, что переживаю смешанные чувства. Во-первых, я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни. Ничего нет, все полностью разрушено. Печально, что в XXI веке можно стать свидетелем такого факта. Во-вторых, считаю свою поездку в Агдам успешной, так как Ваш специальный представитель показал мне план на будущее. Это – большой взгляд, господин Президент. Возможность увидеть дороги, занятость людей, динамику, порождает чувство большой гордости.

Азербайджан всегда развивался, и это развитие станет еще более динамичным. Я всегда считал себя другом Азербайджана, и сегодня горжусь тем, что нахожусь вместе с Вами и, выполняя новую миссию в качестве верховного представителя Альянса цивилизаций ООН, стараюсь оказать поддержку Вашим усилиям, Вашим министерствам иностранных дел и культуры.

Благодарю за оказанный мне прием и возможность рассмотреть работу, которую мы можем совместно выполнить», - сказал Моратинос.