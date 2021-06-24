Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживает справедливую позицию Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 16:31)

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета Найиф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках его официального визита в Саудовскую Аравию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, выполнению трехсторонних деклараций, а также о последней напряженности на границе.

Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, в частности, о минной угрозе и ее последствиях, работах по восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана.

Он подчеркнул, что с устранением фактора оккупации появилась возможность нормализовать отношения между двумя странами, однако для этого в первую очередь необходимо соблюдение суверенитета, международного права, принципа территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заинтересованы участвовать в совместных проектах по созидательным работам на освобожденных территориях.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Советом, в том числе разработку совместного Плана действий, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)