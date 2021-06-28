Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии (версия 2)

БАКУ /Trend/- 28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Глава государства поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья.

Ираклий Гарибашвили выразил Президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двусторонних отношений.