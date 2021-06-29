Делегация Милли Меджлиса Азербайджана приняла участие в мероприятии в представительстве Тюркского совета в Будапеште (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Венгрии с официальным визитом азербайджанская парламентская делегация под руководством Председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 29-го июня приняла участие в мероприятии «2021-й год – Год Низами Гянджеви» в будапештском представительстве Тюркского совета, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Мероприятие открыл глава будапештского офиса Тюркского совета Янош Ховари, поприветствовавший парламентскую делегацию Азербайджана. Говоря о сотрудничестве в рамках Тюркского совета, Ховари поделился мыслями о деятельности Венгрии в этой структуре в качестве наблюдателя.

Затем выступил заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Андраш Бараньи, затронувший текущее положение и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Венгрией. Азербайджан для Венгрии – братское государство и стратегический партнёр, подчеркнул Бараньи, выразив удовлетворение динамическим ростом взаимоотношений. Он подчеркнул, что реализовываемое в рамках Тюркского совета сотрудничество привносит свой вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на мероприятии с речью.

Спикер дала высокую оценку офису Тюркского совета в Будапеште, как символу глубоких исторических корней двух народов и точке, в которой соединяются тюркский мир и венгры. Она подчеркнула значение решения парламента Венгрии о продолжении интеграции в тюркский мир и отметила, что в настоящее время и Венгрия, и тюркские государства прилагают усилия для углубления сотрудничества между ними. Венгрия была принята в Тюркский совет всего лишь три года назад, но с тех пор для укрепления связей сделано много шагов. Коснувшись влияния укрепляющихся политических связей на иные сферы, председатель азербайджанского парламента сказала, что целенаправленные совместные усилия Венгрии и тюркских государств уже дали положительные результаты в экономике.

Она отметила, что все государства-участники Совета направили своих делегатов в Будапешт, представители Тюркского совета присутствуют здесь, что является очередным воплощением контактов между народами. Представители Азербайджана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Казахстана вместе со своими коллегами из Венгрии придают огромное значение интенсификации уже существующих связей, подчеркнула Сахиба Гафарова.

«Сегодня Тюркский совет работает над созданием своего стратегического видения. "Видение Тюркского Мира – 2040" – это дорожная карта, пользуясь которой, мы можем двигаться к более хорошей внешнеполитической координации, добиться чёткого сотрудничества в области безопасности, подписания договоров о свободной торговле, открытия границ для транспортных операций и, конечно же, более углублённого сотрудничества в областях языка и алфавита. Эти области сближают нас как никогда ранее и способствуют интеграционным процессам между нашими странами. Обладая общими политическими программами и более чёткой координацией в различных сферах, мы можем создать более светлое будущее тюркского мира», – сказала она.

Продолжая, Сахиба Гафарова заметила, что ещё одной важной задачей, которую поставил перед собой Тюркский совет, является координация действий в борьбе против международного терроризма, сепаратизма, экстремизма и трансграничных преступлений. Она напомнила участникам мероприятия в этом контексте, что Азербайджан 30 лет страдал от армянской оккупации: «Но в прошлом году Азербайджан использовал собственные военно-политические средства и положил конец тридцати годам армянской оккупации. К сожалению, четыре резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безусловного вывода армянских войск из захваченных территорий Азербайджана, три десятилетия оставались на бумаге, пока, наконец, Азербайджан сам не обеспечил их исполнения и не восстановил свою территориальную целостность».

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан в ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны полностью освободил свои исторические земли и принудил Армению к подписанию 10-го ноября 2020-го года акта о капитуляции. Спикер выразила искреннюю благодарность от своего лица и от имени Милли Меджлиса Азербайджана правительствам и народам государств-участников Тюркского совета за их поддержку справедливой позиции Азербайджана в этой войне с агрессией и оккупацией.

Затем председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что весьма отрадно то, что нашим странам удалось наладить парламентское измерение тюркского единства. По ее словам, парламентская ассамблея тюркоязычных стран – ТЮРКПА – исключительно важна для углубления текущего сотрудничества между нашими народами. Сахиба Гафарова выразила свою убеждённость в том, что, поскольку Венгрия обладает статусом наблюдателя в ТЮРКПА, по мере углубления её интеграции с этой организацией наши народы сблизятся еще больше.

«Чувство радости вызывает и то, что и другие страны направляют свои заявления о членстве в Тюркском совете. Более десяти наших партнёров выразили своё намерение получить статуса наблюдателя в этой структуре», – заметила Гафарова.

Следом выступили Лаура Пал, переводчица выпущенной в Венгрии книги, посвящённой гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, Пери Бенедек и другие. Была продемонстрирована программа, посвящённая памяти Низами Гянджеви.

В заключение мероприятия председатель Милли Меджлиса оставила запись в памятной книге.