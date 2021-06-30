Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные работы - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные и реконструкционные работы, и очень скоро все мы станем свидетелями процветания этой земли.

Как сообщает в среду Trend, об этом на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса "Karabakh.Center", сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, мировое сообщество не раз сталкивалось с примерами разрушений вследствие войны, но это не сопоставимо с масштабом разрушений, учиненных Арменией на землях Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)