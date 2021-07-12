В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки

Политика 12 июля 2021 11:35 (UTC+04:00)
В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу членов еще одной армянской террористической группировки

БАКУ /Trend/ - Заседание суда по уголовному делу в отношении членов еще одной террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении - Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованнесовича, Тадевосяна Грайра Сержовича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича, перенесено, сообщает в понедельник Trend.

В связи с неявкой одного из адвокатов обвиняемых заседание суда перенесено на 26 июля.

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении сначала 14, затем еще 13 членов незаконного вооруженного формирования по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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