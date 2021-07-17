Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство

Политика 17 июля 2021 12:11 (UTC+04:00)
Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство

БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com, сообщает в субботу Trend.

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