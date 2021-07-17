Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева
БАКУ /Trend/ - Убеждена, что деятельность медиаплатформы Eastweststream.com внесет вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, поскольку распространение оперативной, достоверной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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