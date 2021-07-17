У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы – председатель AzTV
БАКУ /Trend/ - У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов на презентации совместного проекта агентств Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.
По его словам, создание медиаплатформы Eastweststream.com знаменует собой новый этап.
Это этап выхода азербайджанских медиа на глобальный уровень, отметил глава ЗАО.
Лента новостей
Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики – Эльчин Шихлы
Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева
Eastweststream.com придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях – Миршахин Агаев
Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат
В СССР журналистика была грамотной, но такой точности на русском языке, как в Азербайджане, не было - Михаил Гусман
На мировой рынок политических и экономических новостей выходит новый амбициозный игрок - Эмин Алиев о совместном проекте агентств Trend и ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане обнародован рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
PwC Kazakhstan проведет заверение выпусков зеленых и социальных облигаций для казахстанских эмитентов
МИД: Транспортно-логистические проекты Центральная-Южная Азия представляют особый интерес для Казахстана
Помощь Азербайджана еще больше укрепит двусторонние отношения дружбы и стратегического партнерства – посол Кыргызстана (ВИДЕО)
Кёнуль Нуруллаева обратила внимание Международного парламента по толерантности и миру на минный террор Армении (ФОТО/ВИДЕО)