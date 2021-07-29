В период оккупации историко-архитектурные памятники Азербайджана подверглись серьезному разрушению - Академия наук

АГДАМ /Trend/ - Во время оккупации Карабаха азербайджанские исторические и архитектурные памятники подверглись серьезному разрушению.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам заведующий отделом Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, руководитель Карабахской археологической экспедиции Ариф Мамедов.

Он отметил, что о гробницах Панахали хана, Ибрагим Халил хана, Натаван, Мехдигулу хана, кладбище Имарат есть обширная информация, опубликованы статьи.

"Приехав сюда, мы увидели, что все они разрушены. Несмотря на это, все эти объекты будут восстановлены, им будет возвращен первоначальный вид", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)