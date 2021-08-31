Мы очень рады освобождению Азербайджаном своих территорий - казахстанская журналистка

ФИЗУЛИ /Trend/ - Азербайджан - братская страна, и мы были очень рады тому, что он освободил свои территории.

Об этом во вторник сказала Trend в ходе медиатура на освобожденные территории Азербайджана представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета казахстанская журналистка Раушан Сайлаукызы.

Делясь впечатлениями от увиденного, она отметила, что заброшенные дома есть и в Казахстане, однако на освобожденных территориях Азербайджана наблюдается совсем иная ситуация: "У нас люди просто оставляют свои дома в аулах и переезжают в города. Но здесь все уничтожено, разрушены жизни людей. С болью в сердце можно представить, как люди здесь жили и были изгнаны из своих домов".

Журналистка из Казахстана также выразила пожелание скорейшего завершения работ по разминированию территорий, их восстановления и возвращения людей на свои земли.

Отметим, что в поездке участвуют более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Поездка нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки журналисты побывают в Физули, Джебраиле, городе Шуша и Гяндже. На первый день поездки запланированы встреча с представителями Агентства по разминированию Азербайджана в Физули, наблюдение за процессом разминирования, посещение мечети Алханлы, а также ознакомление с масштабом разрушений в городе Джебраил. Журналисты увидят разрушенные мусульманские исторические и религиозные памятники, кладбища.