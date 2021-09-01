Азербайджанские военные самолеты отправились в Турцию на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в турецком городе Конья состоятся совместные летно-тактические учения TurAz Şahini – 2021 с участием военно-воздушных сил двух стран.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана, которые примут участие в учениях, первого сентября вылетели в Турцию.

Совместные учения продлятся до 17 сентября.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)