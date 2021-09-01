Азербайджанские военные самолеты отправились в Турцию на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в турецком городе Конья состоятся совместные летно-тактические учения TurAz Şahini – 2021 с участием военно-воздушных сил двух стран.
Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана, которые примут участие в учениях, первого сентября вылетели в Турцию.
Совместные учения продлятся до 17 сентября.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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