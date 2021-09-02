Армяне, проявив вандализм, учинили большие разрушения – боснийский журналист

АГДАМ /Trend/ - Армяне, проявив вандализм, учинили большие разрушения не только в Агдаме, но и на всех освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend журналист из Боснии и Герцеговины Эмир Морино, находящийся в поездке в Агдамском районе.

По его словам, ранее они посетили Физулинский и Джебраильский районы, город Шушу: «Теперь мы в Агдаме, и перед нами разрушенная мечеть. Как человек, который делал съемки во время войны в Боснии в 1992-1995 годах, могу сказать, что тот же вандализм, то же варварство совершено и здесь. Но здесь масштабы разрушений еще больше».

Отметим, что представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура в Азербайджан посетили Агдам, где ознакомились с имением Панахали-хана, культурными памятниками, побывали на стадионе «Имарат».

Ранее участники поездки посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, а также территорию в Гяндже, где в результате армянского террора погибли мирные жители и произошли большие разрушения.

В поездке участвуют журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Северной Македонии.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)