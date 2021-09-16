Делегация ОИС провела мониторинг фактов вандализма в Шуше

БАКУ /Trend/ - Прибывшая в Азербайджан по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) нашей страны Сабины Алиевой делегация Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с президентом ассоциации совершила поездку в город Шуша.

Как сообщает в четверг Trend, главная цель миссии делегации, в которой также представлен советник генсека Ассоциации, заключается в мониторинге случаев вандализма, совершенных против социальных объектов и культурно-исторических памятников в городе Шуша, которая является одним из важных центров историко-культурной и общественно-политической жизни Азербайджана.

Члены делегации провели мониторинг памятников великим деятелям азербайджанской культуры – Узеиру Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюлю, а также Верхней и Нижней мечетей Гёвхар-аги. На месте было проведено расследование в связи с актами вандализма против культурных и исторических памятников в рамках армянской политики агрессии, оккупации и терроризма против Азербайджана на протяжении более 30 лет.

По итогам мониторинга в Шуше будет подготовлен отчет, который будет направлен в международные организации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)