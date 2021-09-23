В Агдаме иранской делегации представлены фотофакты в связи с армянским вандализмом (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором турецкого Центра исследований Ирана Хаккы Уйгуром, посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в рамках визита гости были проинформированы о вандализме, совершенном армянами в Агдаме, и ознакомились с его последствиями. Участникам визита были представлены фотофакты, подтверждающие акты вандализма.

Отметим, что замглавы МИД Ирана Мохаммед Казым Саджадпур 21 сентября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в трехстороннем заседании глав Исследовательских центров Азербайджана, Ирана и Турции.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)