Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат

БАКУ /Trend/ - Международные организации должны тщательно расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильтизам Юсифов.

Депутат отметил, что выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств имеет политическое и историческое значение.

Он подчеркнул, что в ходе дебатов Президент Ильхам Алиев затронул тему 44-дневной Отечественной войны и предстоящих задач.

«Выступление главы государства свидетельствует о том, что Азербайджан находится на пути справедливости, и ничто не заставит нашу страну с него свернуть», - сказал Юсифов.

Оккупировав азербайджанские территории, противник нанес им экономический и экологический ущерб, сказал депутат.

«Была проведена предварительная оценка и проинформированы международные организации. Славная азербайджанская армия за 44 дня разгромила армянские вооруженные силы и освободила наши земли от оккупации. Но армяне оставили после себя одни разрушения и экологическую катастрофу», - сказал Юсифов.

Он подчеркнул, что на неконтролируемых не только Азербайджаном, но и международным сообществом территориях армяне занимались незаконной деятельностью, грабежом природных богатств, загрязнением водных ресурсов, уничтожением флоры и фауны.

«Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы 14 февраля 2021 года, находясь в Баситчайском государственном природном заповеднике, еще раз озвучил мысль о том, что в Карабахском регионе много рек, и реки Тертерчай, Хачынчай, Баситчай, Базарчай, Хякяри и другие отныне будут служить азербайджанскому народу.

Во время оккупации противник перекрыл реку Тертерчай, и в нескольких районах сотни тысяч гектаров земель остались без воды, то есть был совершен экологический террор», - сказал Юсифов.

Он сообщил, что во время оккупации армянские вандалы нанесли большой ущерб и Баситчайскому заповеднику.

«Они уничтожили практически половину лесов на территории заповедника, вырубили деревья и даже сожгли пни. В результате армянского варварства экосистеме, которая формировалась здесь столетиями, был нанесен непоправимый ущерб», - сказал Юсифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)