Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение. Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Чем больше занимаюсь изучением истории и современности региона Южного Кавказа, а этому делу я посвятил уже 20 лет своей жизни, тем меньше вижу перспектив для физического существования Армении в условиях системного кризиса. Будущее этой страны на ближайшие 10-15 лет читается вполне определенно, а через четверть века вполне может быть так, что такого государства, как Армения, на политической карте мира уже не будет.

Еще восемь лет назад, в 2013 году, я писал о том, что армянская молодежь видит для себя перспективу только в диаспоре, а не на своей исторической родине, и уже тогда прогнозировал депопуляцию этой страны. Тогда надо мной очень многие смеялись как над дурачком или фантазером, тогда как самые одиозные и махрово-националистические армянские сайты писали о том, что армянская диаспора неуклонно расширяется, а уже тогда в России работало до одного миллиона армянский гастарбайтеров, которые в Армении не могли найти достойного заработка, чтобы прокормить свои семьи", - сказал Кузнецов.

Эксперт подчеркнул, что тот глубочайший системный кризис, прежде всего, кризис самосознания, который сейчас переживает Армения, порожден не поражением в войне с Азербайджаном осенью прошлого года, а имеет глубокие исторические корни, уходящие еще в советское время.

"Новейшая армянская государственность унаследовала этот внутренний глубинный кризис и не смогла ни преодолеть его, ни изжить, а поэтому я уверен в том, что Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение. Сейчас население Армении составляет порядка двух миллионов человек, из которых ежегодно до 100 тысяч человек эмигрируют из страны и меняют гражданство. Если так будет продолжаться и дальше, то армян в Армении просто не останется уже через 20 лет. Население Армении стремительно стареет, число ее жителей предпенсионного и пенсионного возраста начинает все более доминировать над молодежью, поэтому естественная убыль населения как разница между рождаемостью и естественной смертностью, уже сейчас являющаяся отрицательной, далее будет только прогрессировать", - сказал Кузнецов.

По его словам, сейчас во главе органов власти и бизнес-структур в Армении стоят 50-летние ветераны первой Карабахской войны, биологический век которых уже недолог.

"И как только они состарятся, то активных носителей идеи "миацума" просто не останется, и по мере того, как они будут уходить в мир иной, кризис армянской идентичности будет только усиливаться, так как приходящие им на смену новые поколения армян уже лишены агрессивного идеологического стержня. В последнюю неделю олигархи из числа боссов армянской диаспоры в России типа Самвела Карапетяна заявляют о готовности инвестировать в инфраструктурные проекты в Армении, но надо понимать, что этот человек является гражданином России, все его бизнес-активы также находятся в РФ, а поэтому вся прибыль от инвестиций не будет оставаться в Армении, а обязательно вернется в Россию. Не надо думать, что эти деньги будут благотворительным пожертвованием для улучшения положения нищих. Они будут направлены на то, чтобы этих нищих обобрать до последней нитки и вывезти из Армении перед окончательным крахом этой страны те остатки ее благосостояния, которые еще не были вывезены", - отметил эксперт.

Кузнецов подчеркнул, что армяне сами разворовали свою страну, а заодно и ранее оккупированные территории Азербайджана, и продолжают эту политику. Остановиться на этом пути они уже не могут, так как эта стратегия самоуничтожения была заложена в основу армянской государственности при ее планировании и формировании еще в советское время.

"Грабеж ресурсов и обогащение диаспоры - вот два базовых приоритета армянского бытия за 30 лет национальной независимости, а на таком фундаменте здорового государства никак не построить", - сказал эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)