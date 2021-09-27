Делегация парламента Азербайджана находится с рабочим визитом в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, 27 сентября прибыла в казахстанский город Туркестан с рабочим визитом, целью которого является участие в 10-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (Тюрк ПА).

Как сообщили в понедельник Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в международном аэропорту «Хазрат Султан» города Туркестан нашу делегацию встречали зампредседателя Мажилиса Парламента Казахстана Павел Казанцев, председатель Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан, генеральный секретарь Тюрк ПА Алтынбек Мамаюсупов, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов и другие официальные лица.

Завтра председатель Милли Меджлиса будет участвовать и в 10-й пленарной сессии Тюрк ПА, и во включённом в сессию совещании Совета. Ожидается выступление спикера парламента Азербайджана на пленарной сессии.

В указанном мероприятии будут принимать участие делегации государств-членов – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а в качестве гостей и наблюдателей – Узбекистана и Венгрии. В сессии также будут участвовать представители организации по тюркскому сотрудничеству и делегаты наблюдательных и иных структур. По окончании сессии будет подписана Туркестанская декларация и проведена пресс-конференция.