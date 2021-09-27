На самой высокой башне Индонезии высветили Государственный флаг Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Индонезии Джакарте самая высокая башня страны Gama Tower облачилась в цвета Государственного флага Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщило посольство Азербайджана в Индонезии на официальной странице в Twitter.

В знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, всех шехидов, героически сражавшихся во время 44-дневной Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны и водрузивших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение второго декабря 2020 года подписал Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)