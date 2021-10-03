МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило тюркоязычные государства с Днем сотрудничества тюркоязычных стран.

Как передает Trend, в публикации, размещенной ведомством в Twitter, говорится: "Поздравляем все тюркоязычные страны и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было крепким".

"3 октября - 12-я годовщина Нахчыванского соглашения, основания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, День сотрудничества тюркоязычных стран. Поздравляем с этим праздником все тюркоязычные страны и народы и желаем постоянного укрепления нашего сотрудничества", - говорится в поздравительном послании.