МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные страны
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило тюркоязычные государства с Днем сотрудничества тюркоязычных стран.
Как передает Trend, в публикации, размещенной ведомством в Twitter, говорится: "Поздравляем все тюркоязычные страны и народы, желаем, чтобы наше сотрудничество всегда было крепким".
"3 октября - 12-я годовщина Нахчыванского соглашения, основания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, День сотрудничества тюркоязычных стран. Поздравляем с этим праздником все тюркоязычные страны и народы и желаем постоянного укрепления нашего сотрудничества", - говорится в поздравительном послании.
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