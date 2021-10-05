Раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечивают высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось обеспечение высокотехнологичными протезами участников Отечественной войны с ампутированными верхними конечностями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствующем мероприятии, прошедшем в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре, принял участие министр Сахиль Бабаев, который встретился с группой раненых военнослужащих.

Он отметил, что после войны центры реабилитации при ведомстве оказали услуги 1 500 участникам войны.

По его словам, до одной тысячи инвалидов обеих Карабахских войн обеспечены более 9 100 средствами реабилитации. 850 гражданам с инвалидностью, большую часть которых составляют участники Отечественной войны, предоставлены инвалидные коляски.

Было подчеркнуто, что в рамках специального проекта, реализованного Фондом Гейдара Алиева по инициативе Первого вице-президента, президента фонда Мехрибан Алиевой, раненые военнослужащие и участники апрельских боев 2016 года были обеспечены высокотехнологичными протезами производства всемирно известных компаний.

Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре создан цех по выпуску высокотехнологичных протезов. Обеспечение этими протезами началось с декабря 2020 года. Они предоставлены 145 из 180 военнослужащих с ампутированными верхними или нижними конечностями.

На днях специалисты российского представительства исландской компании ÖSSUR сняли мерки у 29 военнослужащих с ампутированными верхними конечностями, после чего началось их обеспечение протезами.

На встрече участники войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и проявленную заботу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)