Руководство минобороны Азербайджана ознакомилось с ходом командно-штабных учений ВМС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства ознакомились с ходом командно-штабных учений Военно-морских сил, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному на территории воинской части.

Затем командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров провел брифинг, посвященный учениям.

Было доложено о том, что в рамках командно-штабных учений на карте будут выполнены задачи по защите и охране энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Также было отмечено, что главная задача учений - принятие командирами и офицерами штаба оперативных решений во время организации и ведения боя в различных условиях и совершенствование практических навыков по эффективному применению существующих сил, а также расширение знаний и повышение навыков личного состава.

Привлеченный к учениям личный состав во время боевой деятельности выполняет задачи по непрерывному управлению подразделениями.

Затем министр обороны дал соответствующие поручения по ходу учений.

Командно-штабные учения продлятся до 13 октября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)