Мы стали свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - В этом году мы с гордостью и радостью отмечаем 18 октября, став свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана. По этому особому случаю я хотел бы передать свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу братского Азербайджана", - сказал Амреев.

Он отметил, что в поздравительном послании от 18 октября прошлого года было заявлено, что, как и все тюркские государства, организация поддерживает братский народ Азербайджана во второй Карабахской войне.

"К счастью, мы празднуем 18 октября этого года с гордостью и радостью, став свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Следует отметить огромный прогресс и достижения Азербайджана в политической, экономической и социальной сферах за эти 30 лет, его важную роль в обеспечении мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и за его пределами, а также усилия по продвижению единства и солидарности тюркских государств", - сказал Амреев.

Он заявил, что по мере того, как член-основатель организации Азербайджан готовится передать председательство в организации, которое в течение последних двух лет выполнялось с большим успехом, Турции в ноябре 2021 года, организация хотела бы выразить свою благодарность всем министерствам, государственным и частным учреждениям и правительству Азербайджана, особенно Президенту Ильхаму Алиеву, за конкретные достижения, которые вывели Организацию на новый этап развития.

"Пользуясь случаем, я желаю правительству и народу Азербайджана процветающего и светлого будущего", - говорится в заявлении.