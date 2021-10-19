Грузия готова развивать и углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном - премьер
БАКУ /Trend/ - Грузия готова развивать и углублять дружественные отношения и стратегическое партнерство, существующее с Азербайджаном, во имя благополучия двух стран и региона.
Об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, направленного премьеру Азербайджана Али Асадову по случаю 30-летней годовщины восстановления независимости страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
В письме Гарибашвили отметил, что Грузия придает большое значение стратегическому партнерству и дружественным связям, которые испокон веков формировались между двумя странами.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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