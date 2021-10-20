Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США

Политика 20 октября 2021 18:12 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в среду состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, Карен Донфрид передала поздравления министру Джейхуну Байрамову по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам повестки дня и подчеркнули важность развития отношений по ряду направлений.

В ходе телефонного разговора также обсуждалась постконфликтная ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения помощника госсекретаря США, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права. Карен Донфрид подчеркнула важность нормализации отношений между двумя странами и готовность США оказать поддержку в этом вопросе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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