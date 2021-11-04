Весь мир должен проявить солидарность в борьбе с пандемией COVID-19 - Волкан Бозкыр

БАКУ /Trend/ - Весь мир должен проявить солидарность в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает Trend, об этом в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" сказал президент 75-ой генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Он отметил, что некоторые страны не могут получить доступ к вакцинам: "Мы должны добиться справедливого распределения вакцин".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)