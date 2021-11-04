Невыполнение резолюций подрывает доверие к ООН – Джейхун Байрамов

Политика 4 ноября 2021 13:44 (UTC+04:00)
Невыполнение резолюций подрывает доверие к ООН – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Невыполнение резолюций ООН подрывает доверие к этой организации.

Об этом сказал в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панели на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», сообщает Trend.

Байрамов напомнил, что Совбез ООН принял четыре резолюции о безоговорочном выводе армянских войск с азербайджанских территорий, однако этого не произошло.

«Иногда резолюции ООН выполняются быстро. Но резолюции, связанные с конфликтом [между Арменией и Азербайджаном], не были выполнены за 30 лет, что подрывает доверие к ООН», - сказал Байрамов.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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