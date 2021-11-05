Милли Меджлис сделал заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) выступил с заявлением в связи с 8 ноября - Днем Победы, сообщает в пятницу Trend.
"В ходе 44-дневной Отечественной войны доблестная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши земли, которые 30 лет находились под оккупацией. Эта победа является победой столетия. Таким образом, прекращение за 44 дня 30-летней оккупации нанесло серьезный удар по армянскому шовинизму, который приносил беды азербайджанскому народу на протяжении последних 200 лет", - говорится в заявлении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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