Бинали Йылдырым подарил четки Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 ноября принял бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
Бинали Йылдырым в ходе встречи подарил четки Президенту Ильхаму Алиеву.
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